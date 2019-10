Alweer een elektrische Kia: video-kennismaking met de nieuwe e-Soul

In bijgaande video neemt Werner Budding de nieuwe Kia onder de loep. Daarbij dringt de vraag zich op: heeft deze e-Soul eigenlijk wel bestaansrecht? De midsize cross-over deelt namelijk zijn techniek met de Hyundai Kona Electric, de aandrijflijn zit ook in de Kia e-Niro, en qua prijs ontlopen ze elkaar amper. De e-Soul is er vanaf € 42.995 en de e-Niro kost € 42.510.

Als eerste Kia is de e-Soul te voorzien van het nieuwe UVO Connect-infotainmentsysteem. Het heeft een eigen simkaart voor het ophalen en updaten van verkeersinformatie, weersvoorspellingen en info over parkeerplaatsen. Uiteraard kan UVO ook alle relevante gegevens van laadstations verstrekken. Daarnaast is er een UVO-app, die de bestuurder via diens smartphone bijvoorbeeld informeert over de laadtoestand en de gemaakte ritten. Tevens is het mogelijk om via de app de klimaatregeling en het navigatiesysteem al vóór vertrek op afstand in te stellen.