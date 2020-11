Amerikaan vindt drie meter lange python onder zijn motorkap

Da's schrikken! Wandelaar vindt 4 meter lange python langs de weg in Et­ten-Leur

20 oktober ETTEN-LEUR - In het kader dat-zie-je-niet-iedere-dag: een alerte voorbijganger heeft dinsdag aan de Bremberg in Etten-Leur een bizarre vondst gedaan. In een sloot naast de doorgaande weg lag een reusachtige python. Het beest is om en nabij vier meter lang. Dat meldt de politie. De slang bleek wel al dood toen de passant het beest aantrof.