Amerikaanse hond knalt met Mercedes tegen muur

Volgens lokale nieuwszenders hadden Janie en Jim Black uit San Francisco hun auto even langs de stoep geparkeerd. Ze lieten hun hond Duke achter in de auto. Even later raakte Duke op de een of andere manier met zijn riem verstrikt in de versnellingspook van de Benz, waardoor deze naar neutraal schakelde, waarschijnlijk uit opwinding toen hij het Janie en Jim aan zag komen lopen.



De auto rolde vervolgens de schuin aflopende weg af, gooide vuilnisbakken om en ramde een muur, wat gepaard ging met een hoop herrie. Terwijl het echtpaar de schade aan de Mercedes-Benz S430 opnam, zat Duke ogenschijnlijk nonchalant op de bestuurdersstoel, zich totaal niet bewust van de chaos die hij had aangericht.