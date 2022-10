Andre bestelde een T1 uit Brazilië, die hij voor de koop nooit gezien had: ‘We konden al niet meer terug’

MIJN BLIK EN IK Deze hele familie is dankzij opa Cor (77) besmet met het Mercedes-vi­rus: ‘Ik heb er denk ik 42 versleten’

Als je naar deze familie uit Haaften kijkt, zou je bijna denken dat daar niets anders bestaat dan Mercedes. Iedereen rijdt rond in het toch niet bepaald goedkope automerk. Het begon bij opa Cor, en inmiddels is de gehele familie besmet. ,,Ik weet eigenlijk niet beter.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

16 oktober