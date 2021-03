Android Auto eindelijk ook in Nederland

Sinds 17:30 uur vandaag wordt Android Auto geïntroduceerd in Nederland. Het systeem is beschikbaar in meer dan 500 automodellen van 50 merken. Wereldwijd gaat het om meer dan honderd miljoen auto’s.

Veilig en eenvoudig je favoriete apps en diensten van je Android-smartphone gebruiken terwijl je met de auto op weg bent: vanaf vandaag (sinds 17:30 uur) kan dat dankzij de introductie van Android Auto in Nederland. Android Auto was al beschikbaar in andere Europese landen, zoals Duitsland, Ierland en Frankrijk.

Android Auto is te bedienen via grote knoppen op het scherm van je auto of met spraakcommando's. Zeg bijvoorbeeld: ‘Oké Google’ om te praten met de Google Assistent, of gebruik het microfoontje op het scherm. Luisteren naar muziek kan via YouTube Music, Spotify of TuneIn.

Apps voorlezen

Ook is het mogelijk om een podcast of het laatste nieuws af te spelen, of eenvoudig de beste weg te vinden met Google Maps of Waze. In de Play Store zijn nog veel meer apps te vinden voor Android Auto. Bovendien kan de Google Assistent appjes voorlezen en beantwoorden, terwijl de bestuurder zijn ogen op de weg en zijn handen op het stuur houdt.

Gebruikers van Android 10 of hoger kunnen meteen gebruik maken van Android Auto. Ze hoeven alleen maar hun telefoon aan hun auto te koppelen om te beginnen. Bij de meeste auto’s gaat dat via USB.

Steeds meer auto’s ondersteunen echter de draadloze variant van Android Auto, zodat de telefoon in je broekzak kan blijven. Gebruikers van Android 9 of ouder moeten eerst de Android Auto-app downloaden uit de Play Store. Telefoons moeten minimaal Android 6.0 draaien om gebruik te kunnen maken van Android Auto.