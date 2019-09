Aparte regels voor het inhalen door vrachtauto’s?

Miljardair geeft 750 miljoen uit om Land Rover Defender nieuw leven in te blazen

20 september De Britse miljardair Jim Ratcliffe komt met zijn eigen tegenhanger van de Land Rover Defender. Liefst had de man, die zo’n 19 miljard dollar waard is, de productie van de niet meer gemaakte wagen nieuw leven ingeblazen. Maar omdat dit niet kon, besloot hij 750 miljoen dollar te stoppen in zijn eigen alternatief, Grenadier genaamd.