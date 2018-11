‘Aparte vermelding bij afrijden met automaat wordt afgeschaft’

Dat zei voorzitter Dieter Quentin van de Duitse branchevereniging voor rijschoolhouders in Berlijn deze week tijdens een congres voor de Duitse rijschoolbranche. Aangezien dit een Europese aangelegenheid is, heeft de regelgeving volgens RijschoolPro ook gevolgen voor Nederland.

Volgens Quentin is de automaatregeling ouderwets en wordt de automaat straks de norm. Tijdens het congres werd niet duidelijk hoe de nieuwe regelgeving eruit komt te zien. Net zo min is duidelijk of leerlingen in de toekomst nog moeten leren schakelen. Ook Nederlandse rijschoolhouders menen dat het afschaffen van de automaatcode een positief effect heeft op het milieu en de verkeersveiligheid.