'Aquaman'-acteur verrast partner Lisa Bonet met restauratie van haar eerste auto

Op foto's op Instagram is te zien hoe de grijze bolide van Lisa - die velen nog zullen kennen van de comedyserie The Cosby Show - rijp was voor de sloop. Het dak van de cabrio was gescheurd en ook het interieur was zwaar verwaarloosd. Jason bracht de auto naar een restauratiebedrijf in Las Vegas en liet hem daar helemaal pimpen.

,,Ik weet dat we een herinnering niet kunnen herbeleven, maar misschien kunnen we hem wel herbouwen”, zegt Jason in de video als de auto klaar is. De Ford is dan helemaal overgespoten met zwarte lak en voorzien van een nieuw interieur. De ‘Aquaman’-acteur noemt het project ‘een droom die uitkomt’. ,,Ik kan niet wachten om haar reactie te zien.”

Lisa was logischerwijs overweldigd toen ze haar oude wagen weer in volle glorie hersteld zag. ,,Het resultaat is prachtig. Niet te pocherig, maar net goed”, klinkt het geëmotioneerd. Vervolgens maken de twee meteen een romantisch testritje. Het filmpje begint misschien wat zoetsappig, maar is toch het kijken waard.