Aston Martin maakt duik-auto-boot-ding vanaf drie miljoen euro

De auto-boot is voorzien van een motor die een snelheid van meer dan vijf knopen (9,2 km/u) mogelijk maakt. Het interieur is sportief maar luxueus dankzij met de hand gestikte leren kussens en speciale koolstofvezel stoelen. De boot kan naar verluidt duiken tot een diepte van 500 meter.

Q by Aston Martin

Ook kan het interieur verder naar eigen smaak worden aangepast. Deze speciale wensen worden door Aston Martins personaliseringsservice Q by Aston Martin uitgevoerd. De duikboot is vanaf nu te bestellen. De prijs is nog niet exact bekend, maar ligt in ieder geval boven de drie miljoen euro.