Audi A4: facelift is vooral uiterlijk vertoon

Rij-impressieDe prijslijst van Audi is oneindig lang, maar er kan maar één model de absolute bestseller zijn en dat is de A4. Hij kreeg na vier jaar een facelift, waarbij je de verschillen nu eens niet met een vergrootglas hoeft te zoeken.

Tekst: Jaap Peters

We verzuchten het vaak als we over Audi schrijven: wat lijken de modellen toch op elkaar en wat is het uiterlijk risicoloos. Toen de nieuwe Audi A4 in 2015 verscheen, waren we dan ook met name onder de indruk van zijn onzichtbare kwaliteiten. Hoogwaardige techniek en vooruitstrevende veiligheidssystemen zaten verpakt in een onopvallende auto. Audi kwam lang weg met zijn modellenpolitiek, maar kreeg wel steeds meer kritiek. Je moest goed kijken om de onderlinge verschillen tussen Audi’s als de A4, de A5 Sportback en de A6 direct te zien.

In Nederland kunnen de verkopen wel een boost gebruiken. Zo daalt bij ons het marktaandeel van Audi al vijf jaar achter elkaar. Nu verkoopt Audi vooral auto’s in de Verenigde Staten, China en Duitsland, dus zullen ze niet echt wakker liggen van de Nederlandse situatie. Maar het merk gooit wel de braafheid van zich af. De facelift van de Audi A4 is grondig. Volgens de designers is aan de buitenkant behalve de motorkap en het dak echt álles anders. Een aardige uitdaging, omdat onderhuids wél alles bij het oude moest blijven.

Meest verkocht

Dat Audi de facelift van de A4 zo serieus neemt, is niet verwonderlijk. Hoewel het aantal modellen in de prijslijst enorm is, blijft de A4 de kurk waarop Audi drijft. Wereldwijd is een op de vijf verkochte Audi’s een A4, waarmee de auto met grote afstand het best verkochte model is.

De Audi A4 kreeg een A1 Sportback-achtige neus met een bredere, vlakkere grille. De motorkap loopt niet langer naadloos in de grille over, bij de S4 is de sleuf tussen de kap de grille zelfs zeer prominent aanwezig. Ook de koplampen werden aangepast en kregen standaard led-verlichting. Optioneel kun je matrix-led-koplampen bestellen. Binnenin bleef veel bij het oude, maar springt één verandering eruit. De draaiknop voor de bediening van het multimediasysteem is verdwenen. In plaats daarvan heeft de Audi A4 een touchscreen van 10,1 inch (ruim 25 centimeter). Het systeem reageert nu ook op stemcommando’s. De volledig digitale virtual cockpit blijft oogstrelend, maar deze is niet in alle versies standaard. Optioneel is een head-up display leverbaar.

S4 wordt een diesel

Het uiterlijk mag dan aardig op de schop zijn gegaan, op technisch gebied veranderde er veel minder. Je kunt de veranderingen met een half A4’tje afdoen. Zo bleef het motorenaanbod grotendeels hetzelfde. De Audi A4 wordt leverbaar in acht motorvarianten, waarvan vijf een dieselmotor hebben. Het vermogen varieert van 136 pk (30 TDI) tot 347 pk (S4 TDI). Die S4 - standaard met quattro-vierwielaandrijving - is meteen het topmodel. Opvallend is dat de S4 tot nu toe werd geleverd met een V6-benzinemotor, maar Audi kiest nu sans gêne voor diesel.

Wie liever op benzine rijdt, kan kiezen uit een viercilinder TFSI-motor met 150, 190 of 245 pk. Plug-in hybrides of elektrische versies ontbreken nog altijd. Wel worden de meeste modellen (op de 40 TDI en 45 TDI na) geleverd met een 12 volt mild hybrid-systeem, dat remenergie kan terugwinnen en zorgt voor een boost bij het accelere-ren. De S4 heeft zelfs een 48-voltsysteem, dat de elektrische compressor van stroom voorziet. Daarmee is volgens Audi het turbogat verleden tijd.

Onopvallend goed

Wij rijden met de Audi A4 40 TFSI met 190 pk. Het touchscreen werkt voortreffelijk: het instellen van de route en het koppelen van de telefoon gaat probleemloos. En dan overkomt ons wat we met veel Audi’s hebben: je rijdt weg en denkt nauwelijks meer aan de auto. Voor echte autoliefhebbers is dat slecht nieuws: de A4 is geen rijdersauto. De besturing is niet zo scherp en de zeventraps S Tronic-transmissie schakelt net te traag als je in een sportieve bui bent.

Maar de meeste Audi’s A4 slijten hun dagen nu eenmaal niet op mooie bochtige wegen en het gros van de be-stuurders heeft niet zoveel behoefte aan sportief geweld. Wie vooral een comfortabele auto zoekt met een voortreffelijk afgewerkt interieur, zal wél vrolijk worden van de A4. De 2.0 TFSI-motor is nauwelijks hoorbaar en toch vlot: hij doet maar 7,3 seconden over de sprint naar 100 km/h. Het onderstel stelt evenmin teleur: hobbels en kuilen worden uitstekend gladgestreken. Maar wel op een Cruijff-achtige manier: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ En daar zit ‘m de onopvallende kracht van de Audi: je hébt niet zoveel door van de inspanningen die de auto levert. Je stuurt, praat wat met de bijrijder, luistert naar je favoriete muziek of naar en podcast en voor je het weet ben je op je bestemming.

Karakter

De A4 mag dan een ander uiterlijk gekregen hebben, zijn karakter verander je niet zomaar. Achter het sportieve uiterlijk gaat een goedmoedige auto schuil, die je niet op grote minpunten kunt betrappen. Een typische Audi. In de herfst staat de Audi A4 in de showroom, maar nog niet alle varianten zijn dan te koop. De 35 TFSI (150 pk) is de voorlopige instapversie bij de benzinemotoren en kost €42.920 (Avant: €45.220). De 35 TDI (163 pk) is de goedkoopste diesel en mag mee voor €47.730 (Avant: €50.030 euro). Onder meer de basisdiesel en de S4 laten nog even op zich wachten.

