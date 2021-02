Audi borduurt voort op de Porsche Taycan: dit is de E-tron GT

Geen SUV dus deze keer, zoals de eerder uitgebracht E-tron, maar gewoon een ‘lage’ sportieve auto. De 4,99 meter lange en slechts 1,41 meter hoge E-tron GT is een opvallende verschijning. De supergoed gestroomlijnde Audi heeft een Cw-waarde van slechts 0,24. Die lage luchtweerstand is geen overbodige luxe, want met zo’n 2.300 kilo is de van twee elektromotoren voorziene E-tron GT bepaald geen lichte auto.

Dankzij een stevig vermogen moet dat gewicht desondanks goed van z’n plaats komen. De standaard op 19-inch wielen staande E-tron GT beschikt over 476 elektrische pk’s. Met de boostfunctie kun je dat 2,5 seconden lang opkrikken naar 530 pk. Als die is ingeschakeld, schiet de E-tron GT in 4,1 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Bij 245 km/u is de koek pas op.

Het vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen en daarbij zorgt een tweetraps transmissie ervoor dat het extra efficiënt opgebouwd wordt. Overigens rijdt de E-tron GT bij rustig rijden en voldoende grip enkel met voorwielaandrijving. Als er sportiever gereden wordt en/of extra grip nodig is, schakelt de motor op de achteras ook in en doen de achterwielen mee. Bij gas los gaat de auto ‘zeilen’ en met remmen win je - zoals bij elke moderne elektrische auto - energie terug. Het remmen gebeurt zelfs voor een groot deel (tot 0,3 G vertraging) door de motor(en), waarmee er volgens Audi tot een vermogen van 265 kW stroom teruggewonnen kan worden.

Wie bekend is met de techniek van de Porsche Taycan, weet dat er ook van het bijladen van de E-tron GT veel verwacht mag worden. De Audi heeft dezelfde 800 Volt-techniek aan boord en dat draagt eraan bij dat het accupakket met een netto-capaciteit van 86 kWh in slechts 5 minuten 100 km actieradius bij kan laden aan een 270 kW-snellader. In 23 minuten moet je van 5 naar 80 procent kunnen laden. Wie ‘m thuis aan gelijkstroom hangt, kan in eerste instantie met 11 kW bijladen. In een later stadium volgt 22 kW, vernam AutoWeek al bij de presentatie van de E-tron GT. Daarmee is de accu volgens Audi in 5 uur vol. Als de boel op 100 procent staat, moet je volgens de WLTP-cyclus 488 km ver kunnen komen.

Minder spetterend

Het geheel laat zich bedienen vanuit een interieur dat onmiskenbaar van Audi afkomstig is en wellicht net iets minder spetterend oogt dan het exterieur doet vermoeden. Herkenbaarheid troef, maar het ziet er prima uit. Op een centraal in het dashboard geplaatst 10,1-inch infotainmentscherm draait Audi’s laatste versie van het MMI-systeem, dat standaard ook met spraakassistent te bedienen is. Via Audi Connect kunnen er tal van diensten op opgeroepen worden of extra aangeschaft worden. Optioneel zijn zaken als Alexa-spraakassistent en navigatie met Google Earth. Verder voorziet een 12,3-inch digitaal instrumentarium je van alle relevante rij-informatie.

De E-tron GT is een vierzitter en volgens Audi moet je ook op de twee stoelen achterin riant plaats kunnen nemen. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Audi het accupakket daar zo diep mogelijk in de bodem verwerkt. De sportieve stoelen zijn naar wens met imitatieleer bekleed. Geen echt leer meer, want Audi gaat naar eigen zeggen liever voor een ‘leervrije’ toekomst en heeft zodoende kunstleer ontwikkeld op basis van gerecycled materiaal. Helemaal van deze tijd.

RS

Zoals gezegd komt de E-tron GT ook direct als RS op de markt. Daarbij hanteert Audi Sport een wat andere aanpak dan we gewend zijn. Bij de E-tron GT geen dik uitgebouwde koets of grotere inlaten; nee, de RS E-tron GT onderscheidt zich aan de buitenkant door niet veel meer dan RS-logo’s en vier donkere ringen in z’n grille van de reguliere versie. ,,De E-tron is zo al prachtig en breed genoeg. De RS onderscheidt zich met z’n prestaties,” was de korte verklaring van Audi hierover aan AutoWeek bij de presentatie van de E-tron GT.

Opvallend, maar op zich heeft men wel gelijk dat de prestaties van een andere orde zijn. In de RS-versie leveren de twee elektromotoren samen namelijk maar liefst 598 pk en 830 Nm. Met de boostfunctie komt het tijdelijk uit op 646 pk. Goed voor een 0-100 km/h-acceleratie die slechts 3,3 seconden in beslag neemt. Dat zijn cijfers waarvoor je bij Porsche op de Taycan Turbo aangewezen bent. Toch houdt de Taycan Turbo S nog voldoende voordeel ten opzichte van zijn Audi-neef.

In de RS doet verder hetzelfde accupakket dienst als in de reguliere versie, maar er zijn wel degelijk technische zaken die de RS standaard heeft en de ‘gewone’ E-tron GT niet. Zo is er het een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel aan de achterkant, driekamerluchtvering, keramische remmen en adaptieve dempers. Ook staat-ie op 20-inch of optioneel 21-inch wielen, waar de standaardmaat 19-inch is. Daarbij heeft de RS E-tron GT standaard matrix-ledkoplampen en kun je bijtekenen voor Audi Laser Light. Optioneel is vierwielbesturing leverbaar. Overigens geldt dat deze zaken ook leverbaar worden voor de reguliere E-tron GT, maar bij de RS stap je dus niet alleen qua vermogen gelijk hoog in.

Breder aanbod

In mei verwacht Audi Nederland de eerste E-trons GT in de showroom en dat zijn dan dus gelijk de voorlopige basisversie en de RS. Het ligt vanwege het grote gat tussen die twee versies voor de hand dat er nog eentje tussenkomt. Wellicht wordt dat dan de S E-tron GT, met een basisvermogen van pakweg 550 pk. Ook is het zeker niet ondenkbaar dat er nog een versie ónder de voorlopige instapper komt. Porsche onthulde onlangs immers een Taycan met enkel achterwielaandrijving, dikke kans dat Audi ook dat voorbeeld volgt. In dat geval zal de vanafprijs dan waarschijnlijk onder de €100.000 uitkomen, maar voor de nu gepresenteerde varianten kun je logischerwijs op bedragen daarboven rekenen. De precieze prijzen worden in de aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.

