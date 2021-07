Audi lanceert brulbeest RS3 en daar baalt de gemeente Rotterdam enorm van

Hoe een app de gemeente Rotterdam hielp kruispun­ten veiliger te maken

17 juli Met een nieuwe aanpak kunnen tal van verkeersongelukken in Nederland worden voorkomen. Dat concluderen de ANWB en de gemeente Rotterdam na een proef. Tien kruispunten in de stad werden veiliger gemaakt met behulp van gegevens over het rijgedrag van tienduizenden automobilisten. Zeventig andere wegbeheerders, vooral gemeenten, willen deze methode mogelijk ook gaan gebruiken.