Australische politie vindt megabedrag in kofferbak van auto

Er zijn veel redenen waarom automobilisten nerveus worden als ze de politie zien. Soms omdat ze te hard hebben gereden of te veel hebben gedronken. Een 28-jarige man in Calamvale in de Australische staat Queensland had geen van beiden gedaan, maar toch gedroeg hij zich uiterst verdacht.

De agenten hielden hem om 05.00 uur aan toen hij bezig was om een grote zwarte tas in de kofferbak van een auto te leggen. De agenten besloten vervolgens een controle uit te voeren - die ook werd vastgelegd door een bodycam. Toen de agenten geen antwoord kregen op de vraag wat er in zat, openden ze de tas en ontdekten dat deze tot de rand was gevuld met in plastic gesealde bundels geld.

Het werd al snel duidelijk dat het om een absurd hoog bedrag ging - en dat er iets enorm mis is. De 28-jarige werd in de boeien geslagen, waarna hij werd afgevoerd naar het politiebureau. Zoals later bleek, zat er een bedrag van ruim 4 miljoen Australische dollar in de tas - oftewel zo’n 2,5 miljoen euro. De man uit South New Wales is gearresteerd en werd beschuldigd van witwassen.

