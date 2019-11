Auto- en motorbranche ziet omzet stijgen

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft de omzet in het derde kwartaal met ruim 5 procent zien stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau ging in alle deelbranches de omzet omhoog. Uitschieter was de tak voor zware bedrijfsauto’s, waar de omzet met bijna 10 procent toenam. Andere branches zijn bijvoorbeeld gespecialiseerde autoreparatiebedrijven, importeurs van nieuwe personenauto’s en handelaren in auto-onderdelen.

De grotere omzet (+9,9 procent) in de deelbranche zware bedrijfsauto’s is onder meer toe te schrijven aan de toegenomen verkoop van nieuwe bussen. Ook de omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s (+7,0 procent) nam ten opzichte van vorig jaar meer toe dan gemiddeld in de branche. Daarbij speelt mee dat de omzet van importeurs vorig jaar in het derde en vierde kwartaal daalde, mede als gevolg van de invoering per 1 september 2018 van een andere methode voor het berekenen van de uitstoot van CO2. Als gevolg daarvan kon de BPM veel hoger gaan uitvallen.

In de deelbranche handel en reparatie van personenauto’s lag de omzet 4,8 procent hoger, iets minder dan het gemiddelde percentage voor de hele branche. Bij gespecialiseerde autoreparatiebedrijven (+2,3 procent) en de handel in auto-onderdelen (+2,6 procent) lagen die percentages duidelijk onder het gemiddelde. In de motorbranche lag de omzet in het derde kwartaal 4,6 procent boven die van een jaar eerder.