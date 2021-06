Auto kopen in 39 seconden? Vanaf vandaag kan het bij Volvo

INTERVIEWBij automaker Volvo kan je de nieuwe C40 vanaf nu alleen online bestellen. Via een app op je smartphone, simpel en razendsnel. ‘In Engeland heeft iemand dat hele proces binnen 39 tellen afgerond. Dit is precies wat onze klanten willen.’

Je nieuwe schoenen scoren op internet, andere meubels aanschaffen vanuit je luie stoel of je boodschappen bestellen via een app. Van dat soort internetaankopen kijkt vrijwel niemand meer op, maar om nu je nieuwe auto te kopen zonder dat je hem ooit in het echt hebt gezien of gereden? Dat gaat misschien toch wat ver. Toch is precies die manier van autokopen sterk in opkomst: merken zoals Tesla en Polestar bieden de mogelijkheid al een tijdje en nu levert ook Volvo een model dat je alleen online kunt bestellen.

Vooruit: je kúnt wel naar de Volvo-dealer om het bewuste model, de nieuwe C40, in het echt te bekijken, maar de bestelling plaats je altijd zelf in een online omgeving. Wie geen zin heeft in een ritje naar de showroom, kan bij wijze van spreken op het toilet thuis een nieuwe Volvo kopen. Onder leiding van Magnus Fredin (Senior Vice President Global Online Business) ontwikkelde het Zweedse automerk een ‘super simpel online bestelproces’, dat dit in een paar stappen mogelijk maakt.

Volledig scherm Magnus Fredin, Senior Vice President Global Online Business bij Volvo © Volvo

Via de site kies je uit zeven verschillende lakkleuren, bepaal je of je 19 of 20-inch wielen wilt, selecteer je één van de drie beschikbare interieurkleuren en vink je de gewenste opties aan. Daar zijn er, buiten de grotere wielen, maar twee van: getint glas en een trekhaak. Vervolgens kies je hoe je de auto wilt betalen: je kunt in één keer afrekenen (‘Cash’) of via een leaseconstructie (‘Fixed’) die desgewenst ook per drie maanden (‘Flex’) kan worden stopgezet. Met die laatste optie, een semi-flexibel auto-abonnement, haakt Volvo aan bij een andere trend in autoland. Heb je je keuze gemaakt? Dan kun je met een druk van je vinger jouw bestelling definitief maken.

Meneer Fredin, waarom heeft Volvo dit proces zo extreem versimpeld?

,,Kort gezegd: omdat we zien dat consumenten het kopen van een auto veel simpeler willen. Zij hebben geen zin om eindeloos uit allerlei opties te kiezen, willen niet ‘handjeklappen’ met verkopers bij een dealer en vragen ons om transparantie. Dat concept slaat aan, want we zien nu al meer animo dan verwacht. In Duitsland, waar we al wat langer aan het experimenteren zijn, zien we drie keer meer transacties dan vorig jaar. Op dit moment wordt ongeveer 10 procent van de nieuw verkochte Volvo’s online gekocht, ons doel is dat dit in 2025 de helft van betreft. Mijn verwachting is dat we dat gemakkelijk gaan halen.”

Die klanten vinden het dus prima dat er niet zo veel te kiezen valt?

,,We zien dat mensen het juist als prettig ervaren dat de meeste keuzes al voor hen gemaakt zijn. Feitelijk kiezen zij auto’s die wij al in onze voorraad hebben staan, omdat we weten welke uitvoeringen doorgaans het vaakst gekozen worden. Dat geeft nog een voordeel in de zin dat we de bestelde auto’s veel sneller kunnen leveren dan wanneer zij specifiek op bestelling voor de klant gemaakt moeten worden.”

Volledig scherm De nieuwe Volvo C40 (een coupé-variant van de elektrische XC40 P8) is alleen online te bestellen © EPA

Welke gevolgen heeft deze aanpak voor Volvo?

,,Ten eerste zien we dat we dankzij deze ‘online klantenreis’ een heel nieuwe doelgroep voor ons merk aanboren. Van de mensen die via deze digitale weg een auto kopen, was negentig procent nog geen klant bij Volvo. Bovendien zijn ze gemiddeld acht jaar jonger dan onze bestaande klanten. We zien dat ook bij onze flexibele abonnementen, gebundeld onder de term ‘Care by Volvo’: 73 procent van de klanten die zo’n abonnement afsluiten, hebben aangegeven dat zij voor de flexibele vorm van autorijden kiezen, en niet zozeer voor de auto. Dit voorziet dus duidelijk in een wens.”

Volvo’s zustermerk Lynk&Co biedt ook een auto aan via een abonnement. Daar betaal je 500 euro per maand voor de 01, terwijl je het abonnement elke maand kunt stopzetten. Waarom moet een C40 in Nederland maandelijks 939 euro kosten bij een opzegtermijn van drie maanden?

,,Ik kan niet spreken voor onze collega’s van Lynk&Co, maar onze auto’s zijn totaal niet te vergelijken.”

Hoe bedoelt u? De C40 is volledig elektrisch terwijl de 01 een plug-in hybride is, maar ze staan allebei op hetzelfde platform en zijn ongeveer even groot.

,,Dat klopt, maar het zijn twee compleet verschillende auto’s. Qua uitstraling, qua aandrijflijn, wat de beleving en de filosofie achter onze merken betreft. Dat zie je terug in de prijs. Wij geloven er bovendien niet in dat onze klanten elke maand van auto willen wisselen, maar het eventueel wel prettig vinden om hun auto aan te passen wanneer hun leven verandert. Daarom hanteren wij de drie maanden opzegtermijn.”

Volledig scherm Volvo C40 © Volvo

Gaat dit onze manier van autokopen definitief veranderen, denkt u?

,,Ja. We hebben een soortgelijke ontwikkeling gezien op andere delen van onze consumptiemaatschappij. Kleding- en schoenenfabrikant Nike is hier een mooi voorbeeld van, vind ik: zij waren ooit een hele traditionele speler in de schoenenverkoop. Alles ging via winkels en tussenpartijen. Nu verkopen zij zelf direct aan consumenten, zelfs zonder dat zij grote partijen zoals Amazon en Alibaba nodig hebben. Zo’n toekomst zie ik ook graag voor Volvo.”

We gaan dus geen Volvo’s zien bij Bol.com of Coolblue?

,,Over onze exacte aanpak in specifieke landen kan ik nu nog geen uitspraken doen, maar ik kan me voorstellen dat er samenwerkingen ontstaan die het bestellen en afleveren van auto’s nóg sneller en eenvoudiger maken. Zeg nooit nooit!”

Tot slot: is de traditionele proefrit door dit soort initiatieven nu ook overbodig geworden?

,,Dat denk ik niet. Voor Care by Volvo hanteren we een soort proefperiode van 30 dagen. Als de auto niet bevalt, kunnen klanten de auto weer inleveren. Dat zie ik als een uitstekend alternatief voor de geijkte proefrit. En verder zie je een steeds groter deel van het publiek dat de testrit minder belangrijk vindt: zij willen vooral een zo gemakkelijk mogelijke ervaring.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.