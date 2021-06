Auto met meer dan 700 euro aan parkeerboetes na maanden weggesleept: ‘Hij werd maar niet opgehaald’

En niet voor even, maar maandenlang stond de auto voor beautysalon Beautysecrets. De boetes bleven zich opstapelen, want in de Van Lochemstraat is het betaald parkeren. „Zelfs tot op het punt dat mensen die langsliepen de papiertjes van de voorruit haalden, omdat ze anders bleven plakken”, zegt een buurtbewoonster. „Uiteindelijk heb ik een agent aangesproken of ze de auto niet konden weghalen.” Maar ook daar was de auto al bekend.