Auto moet vanaf 2021 reëel verbruik doorgeven aan EU: mogelijk extra CO2-belasting voor hardrijders

OBFCM staat voor On-Board Fuel Consumption Meter. De software van dit systeem registreert het brandstofverbruik van verbrandingsmotoren en het energieverbruik van elektrische auto’s of plug-inhybrides. Alle nieuwe auto's moeten vanaf 2021 in staat zijn hiermee verbruiksgegevens permanent te registreren en desgevraagd door te geven.



De verordening maakt deel uit van de nieuwe emissietest WLTP. Het doel van de commissie is ervoor te zorgen dat de door de fabrikant opgegeven cijfers voor het brandstofverbruik niet langer verschillen van het werkelijke brandstofverbruik. Volgens een studie van het International Council on Clean Transportation (ICCT) was het werkelijke brandstofverbruik van nieuwe personenauto’s eerder gemiddeld 39 procent hoger dan het testverbruik dat door de voertuigfabrikanten werd opgegeven.



De grote fabrikanten zijn al voorbereid op de verandering. Mercedes-Benz heeft naar eigen zeggen al modellen met OBFCM in het programma. Het is nog onduidelijk hoe de toekomstige gegevensoverdracht technisch moet worden vormgegeven. ,,De exacte procedure voor het verzenden, evalueren en gebruiken van de OBFCM-gegevens is nog niet vastgesteld”, zegt een woordvoerder van Volkswagen tegen het Duitse opinieblad Der Spiegel.



Met de nieuw verzamelde gegevens kunnen volgens Der Spiegel niet alleen de fabrikanten ter verantwoording worden geroepen, maar kunnen in de toekomst ook bestuurders worden gedwongen zuinig te rijden. Volgens deskundigen zou het bijvoorbeeld denkbaar zijn om een ​​CO2-verbruiksbelasting in te voeren. Bestuurders die bijzonder zuinig rijden, zouden dan een belastingenkorting kunnen krijgen en bestuurders met een zware voet kunnen in theorie extra belast worden.