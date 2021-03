Auto's gaan binnenkort ook je voeten masseren

Door vliegtuig­on­der­deel geraakte rode auto op unieke foto stond te koop voor 14.950 euro

21 februari Het is zijn enige Ford Focus, en nu zit er een puntig stuk vliegtuigmetaal in. Het beeld van de beschadigde rode auto in het Limburgse Meerssen is een unieke foto geworden. Eigenaar Erik Broekhuizen, van garage Ericars, kreeg van alle kanten telefoontjes over zijn ‘gewonde auto’. ,,Ze vragen nu of ik naast auto's ook vliegtuigonderdelen ga verkopen.”