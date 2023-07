Auto's hebben maar één ruit die voldoende beschermt tegen kankerverwekkende UV-straling

met video Vincent (22) gaat de wereld over met flitsende zonneauto: ‘We gaan niet naar Australië voor zilver’

Op de basisschool bezocht Vincent tijdens een kinderfeestje een keer de TU Delft. Samen met zijn klasgenootjes knutselde hij een mini Nuna 6 in elkaar. ,,Ik denk dat toen het zaadje is geplant voor mijn avontuur van nu”, vertelt de 22-jarige ingenieur. Hij is verantwoordelijk voor de software van de zonneauto van het Brunel Solar Team dat in oktober een gooi doet naar de wereldtitel.