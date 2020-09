Auto's, motoren en campers ‘per ongeluk’ fors duurder

In het belastingplan van 2021 is een aanpassing van de bpm-regels opgenomen, bedoeld om het systeem eenvoudiger te maken en de belastingdienst werk te besparen. Hierdoor verandert het tijdstip waarop de bpm moet worden betaald aan de fiscus. Maar volgens de Bovag heeft dit als effect dat er btw over bpm wordt geheven. En dat betekent belasting op belasting, aldus de belangenclub.

De Bovag gaat ervan uit dat er geen opzet in het spel is, maar zit er wel bovenop. Volgens de belangenorganisatie speelt het probleem namelijk niet alleen bij nieuwe voertuigen. Gevreesd wordt dat ook gebruikte auto's die niet in de zogenaamde margeregeling vallen, te maken krijgen met dit probleem. Ongeacht of ze worden geïmporteerd of op de Nederlandse markt worden verhandeld.

De organisatie vraagt de belastingdienst en politiek om dit ongewenste effect te voorkomen, zodat autokopers geen belasting op belasting hoeven te betalen. ,,Autobelastingen behoren in Nederland immers al tot de allerhoogste in Europa”, stelt Bovag. De Aanpassing van het bpm-systeem gaat volgens het belastingplan in per 1 juli 2021 of 1 januari 2022.

