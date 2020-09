Auto slaat over de kop en crasht tegen woonhuis: ‘Daar heb je er weer een’

De diepe bandensporen zijn nog duidelijk zichtbaar bij de zijgevel van de boerderij in Marle, waar dinsdagavond een auto over de kop sloeg. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Schrik was er ook bij de bewoners. Even maar, want: ‘Ach, alweer één’.

De familie Kleinjan is wel het een en ander gewend aan ongelukken bij hun boerderij aan de Hammerweg. „Het is een hele poos rustig geweest, maar onlangs raakte een vrouw de macht over het stuur kwijt en knalde tegen een boom. En nu weer die jongen. We waren in onze nieuwe woning toen onze dochter Emy meldde dat er weer een auto tegen de gevel stond. Dit keer op de kop”, zegt Herma Kleinjan aan de keukentafel.

Op weg naar huis

De onfortuinlijke bestuurder was een 20-jarige jongeman uit Vroomshoop, die van zijn werk in Hellendoorn naar huis reed. Hoewel hij met zijn auto over de kop ging mankeerde de automobilist meteen na het ongeval niets. Hij wil verder niet reageren, maar laat weten dat de informatie over het eenzijdig ongeval op de website van deze krant klopt. Woensdagochtend kreeg hij last van zijn nek en dat laat hij onderzoeken door een arts.

Grastegels

Ter hoogte van de boerderij van Kleinjan raakte de Vroomshoper dinsdagavond even na 20.00 uur in een slip, waarschijnlijk veroorzaakt door grind op de grastegels aan de rechterkant van de Hammerweg. Volgens Herma Kleinjan ligt dat grind er sinds een bedrijf daar bezig is met het verleggen van leidingen en buizen. Waarom het grind op die grastegels ligt is haar niet duidelijk. „Het kan alleen maar leiden tot slippen als je met de auto over de tegels rijdt. En de grastegels zijn niet te vermijden want de weg is zo smal dat je bij tegemoetkomend verkeer wel móet uitwijken.”

Met kont tegen deur

Voor zover bekend verloor de Vroomshoper de macht over het stuur toen hij over de grastegels reed. Toen hij de pal aan de weg staande boerderij op zich zag afkomen, trapte hij in een reflex op de rem. Daarbij kwam de achterkant van zijn Volkswagen Polo omhoog en ‘parkeerde’ de bestuurder de wagen met de kont tegen de deur van het woonhuis.

Quote Ze dacht meteen: Daar heb je er weer een Herma Kleinjan

Uit de bocht vliegen

Binnen zat de 18-jarige Emy, dochter van Herma, haar huiswerk te maken. „Ze schrok in eerste instantie van de klap”, zegt haar moeder. „Maar dacht toen meteen: Daar heb je er weer een. We zijn hier wel wat gewend, hoor. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door automobilisten die van de kant van Den Ham komen en in de bocht de macht over het stuur verliezen. Vooral in de herfst en in de winter met gladheid willen ze nogal eens uit de bocht vliegen. We hebben zelfs meegemaakt dat een auto over de hele lengte van de woning een lakspoor achterliet.”

Snelheidsbeperking of drempels

Herma zet deze woensdagochtend een kopje koffie voor de verslaggever in de net opgeleverde, nieuwe woning, die een flink eind achter de oude is gebouwd. „Het oude woonhuis wordt afgebroken. Van auto’s in de tuin en tegen de gevel hebben we straks geen last meer, gelukkig. Het is eigenlijk ook van de gekke dat een woonhuis zo dicht op een weg staat waar je tachtig mag rijden. De gemeente Hellendoorn zou daar iets aan moeten doen met snelheidsbeperking of drempels, want de situatie hier is verre van veilig.”

Volledig scherm De diepe bandensporen zijn nog duidelijk zichtbaar bij de zijgevel van de boerderij aan de Hammerweg bij Marle. © News United / Jan Willem Klein Horstman