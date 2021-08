Auto van 35.000 euro ondergeklad met ‘cheater’ en ‘met je kleine lul’, eigenaar zegt zélf boosdoener te zijn

Vandaag extreme zwarte zaterdag Fransen pakken dit weekend weer massaal de koffers: ‘Dit is in niet één ander land denk­baar’

31 juli Het lijkt erop dat veel vakantiegangers de beruchte Zwarte Zaterdag in Frankrijk voor willen zijn. Op de Franse snelwegen naar de vakantieregio’s was het gisteravond al erg druk. De ANWB meldde 1015 kilometer file op het hoogtepunt. Vandaag wordt het er helemaal aansluiten, met extreme drukte op de snelwegen. Zelfs nu, in tijden van corona, gaat iedereen gelijktijdig de weg op. ,,Dit is in niet één ander land denkbaar.’’