Auto van Britse wanbetaler vernietigd: 209 boetes in twee jaar tijd

In wat volgens de Britse krant Daily Mail wordt beschouwd als een Brits record, scoorde de bestuurder van het busje 209 verkeersboetes tussen maart 2018 en afgelopen augustus. Daarop namen de plaatselijke autoriteiten het voertuig in beslag en vernietigden het.

De eigenaar was een wanbetaler die zijn voertuig illegaal parkeerde op wegen in de wijk Tower Hamlets in Oost-Londen, aldus een gemeentefunctionaris. Tower Hamlets vormt de kern van een oude volkswijk die wordt aangeduid als the East End, traditioneel een van de armere wijken van London. De zaak kwam aan het licht door vragen van de conservatieve partij over oplopende boetes die niet werden geïnd door de Labour-gemeenteraad in het stadsdeel.