Autobedrijf Ames breidt imperium verder uit: ‘In deze branche is het eten of gegeten worden’

Ames, in 1947 in Leerdam begonnen, zit al sinds 1952 in Dordrecht, eerst aan aan de Tesselschadestraat en later in een pand aan de Brouwersdijk waar nu supermarkt Dirk van den Broek zit. Inmiddels heeft Ames naast in Dordrecht ook vestigingen in Zwijndrecht, Sliedrecht, Ridderkerk en Oud-Beijerland. Daar kwamen later een leasemaatschappij en schadeherstelbedrijven bij. Vervolgens nam het dealers over als Citroën Mulder en Opel Van Mil.