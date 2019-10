Autobouwer Lexus onthult spraakmakende ‘elektrische auto van het jaar 2030’

Autobouwer Lexus brengt later dit jaar haar eerste volledig elektrische auto op de markt. Dat is echter níet het futuristische model op de foto’s bij dit verhaal. Deze LF-30 is weliswaar net onthuld, maar blijft een studiemodel waarmee Lexus vooruitblikt op auto’s en technologieën van het jaar 2030.

Met zo’n studiemodel doet een automerk vaak twee dingen: aan de ene kant laat de fabrikant zien waar het achter de schermen mee bezig is. Welke kant gaat het design van de modellen op, welke vooruitstrevende technieken worden er ontwikkeld, wat kan zo’n auto straks allemaal? Ten tweede peilt een dergelijke ‘concept car’ de reacties van het publiek: krijgt het model positieve reacties van de doelgroep die de automaker voor ogen heeft? Dan verschijnt een minder extreme versie van de auto binnen een paar jaar als productieversie.

Dat laatste zal met de ‘LF-30 Electrified Concept’ waarschijnlijk ook gebeuren: de extreme, naar boven openende vleugeldeuren komen vast niet terug, maar de basisvormen van deze ‘Lexus Future 30’ geven al wel een hint van de toekomstige ontwerpstijl van het Japanse merk. Met bijna 5.10 meter lengte, een breedte van bijna twee meter en een hoogte van 1.60 meter kijken we hier naar een voorbode van een grote, relatief hoge Lexus.

Volledig scherm De Lexus LF-30 Concept © Lexus

Elektro-wielen

Kenmerkend is dat de Lexus-studie volledig elektrisch wordt. Er zitten alleen geen elektromotoren tussen de wielen zoals we dat nu vaak zien, maar Lexus heeft ze ín de wielen verwerkt. Met deze zogenoemde ‘in-wheel motors’ kan elk wiel afzonderlijk worden aangestuurd, waardoor de auto volgens z’n bedenkers wendbaarder wordt en erg snel kan reageren op input van de bestuurder. Bovendien zorgt het systeem voor vierwielaandrijving wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij glad wegdek.

Deze techniek gaat er wel degelijk komen: volgens Lexus krijgt elke elektro-Lexus van de toekomst wielmotoren. Of de eerste productie-EV van het merk, die volgende maand al wordt onthuld, ze ook krijgt is niet waarschijnlijk. Dit type e-motor is nu namelijk nog vrij duur. Een soortgelijke techniek zien we overigens al wel op de recent getoonde zonneauto van het Nederlandse Lightyear, en ook andere fabrikanten zijn volop met in-wheel motoren aan het experimenteren.

Zelfrijdend

Ook de besturing werkt volledig elektrisch, waarbij de LF-30 in verschillende standen zelfstandig kan rijden. Zo kun je bij het studiemodel kiezen voor ‘Chauffeur Mode;, waarbij de auto grotendeels alles zelf doet en het stuurwiel een stukje kan worden weggeschoven. In de ‘Guardian Mode’ helpt het systeem, dat het merk de ‘Lexus Teammate’ noemt omdat het als een alerte bijrijder mee rijdt, wat subtieler mee op de achtergrond door bijvoorbeeld in te grijpen wanneer je over een doorgetrokken streep rijdt.

Door de kleur van de voorkant aan te passen en door het gebruik van lichtpatronen laat de LF-30 aan andere weggebruikers zien of hij in normale of autonome modus staat. Een ingebouwde drone kan bovendien helpen om je bagage van de auto naar huis (of vice versa) te brengen, waarna de auto zichzelf kan parkeren.

Projecties in het dak

Aan de binnenkant laten de Japanners technologieën zien die andere fabrikanten ook al hebben aangekondigd – of zelfs al gebruiken in bestaande modellen. Zo kan je veel functies van de LF-30 bedienen met je stem of met handgebaren, gebruikt de auto augmented reality om de navigatiekaarten duidelijker te maken en herkent de Lexus informatie over de bestuurder die is opgeslagen in een ‘sleutelprofiel’. Aan de hand daarvan zet de auto zich meteen in jouw favoriete stand zodra je instapt.

Verder valt nog een aantal voorzieningen op: zo kan het audiosysteem de cabine extra stil maken door de inzet van antigeluid, kan hij een sterrenhemel of een landkaart projecteren op het glazen dak en vallen de achterste ruiten te blinderen met een druk op de knop voor meer privacy. Het is nu nog toekomstmuziek, maar al het aan Lexus ligt, zijn dit soort functies in 2030 dus realiteit.