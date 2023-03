Autodief (26) denkt agenten te slim af te zijn maar vliegt uit de bocht en rijdt water in

Automobi­lis­ten die door Rotterdam moeten, treffen het niet: meeste tijd in file én hoogste benzinekos­ten

Automobilisten die zo snel mogelijk thuis willen zijn, kunnen het beste Rotterdam vermijden. In de Maasstad staat het verkeer het langste vast in de file, vorig jaar zo’n 42 uur per persoon per jaar. Bovendien betalen automobilisten in Rotterdam het meeste aan benzine: 756 euro.