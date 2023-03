Autofabrikant keert recordbonus uit van 13.500 euro aan alle medewerkers

Ondanks dat autofabrikanten het afgelopen jaar gemiddeld minder auto's verkochten, steeg de winstgevendheid per auto in de meeste gevallen wel. Dat leidde ertoe dat een aantal fabrikanten recordbedragen overmaakte naar al zijn werkgevers. Opvallend is dat Amerikaanse bedrijven gemiddeld meer bonussen uitkeerden.

93.000 medewerkers krijgen 7300 euro

Mercedes-Benz maakte bekend een recordwinstdelingsbonus te betalen van maximaal 7300 euro, aldus Auto Motor und Sport. Ongeveer 93.000 werknemers komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen de winstdeling tegelijk met het salaris van april. De winstdeling bestaat sinds 1997. Vorig jaar bedroeg de bonus nog 6000 euro.

BMW maakt deze maand maximaal 9000 euro over naar zijn werknemers. Daarnaast is er per werknemer 1200 euro gestort als dividend voor de pensioenregeling. Bij Volkswagen krijgen zo'n 125.000 werknemers een prestatietoeslag. Het totaal voor 2022 is 3630 euro. Daarvan werd afgelopen november al 1730 euro uitbetaald.

Ferrari keert recordbonus uit

Ferrari deelt een recordbonus uit, dankzij recordresultaten voor het jaar 2022. Bij de bekendmaking van de jaarresultaten kondigde Ferrari-ceo Benedetto Vigna aan dat ongeveer 5000 medewerkers van de sportwagenfabrikant recht hebben op een eenmalige bonus van 13.500 euro. De recordbonus ligt 12,5 procent hoger dan de uitbetaling van vorig jaar.

General Motors maakte naar 40.000 werknemers bonusbetalingen tot 12.750 dollar over - het equivalent van ongeveer 11.625 euro. De bonusbetaling is gebaseerd op een overeenkomst met de vakbonden die voorziet in een winstdelingsbonus van 1000 dollar voor elke miljard winst. De winst bedroeg afgelopen jaar dus bijna 13 miljard dollar.

Stellantis-baas in de VS is guller

De circa 13.000 medewerkers van Opel-moederbedrijf Stellantis ontvangen in Duitsland jaarlijks een bonus van 2000 euro. Dat is echter een schijntje in vergelijking met wat de Amerikaanse Stellantis-medewerkers (waaronder die van Dodge, Chrysler, RAM en Jeep vallen) deze maand krijgen, want zij gaan er met de allergrootste bonus vandoor. Althans, de ongeveer 40.000 werknemers die georganiseerd zijn in de Amerikaanse autovakbond UAW. Zij ontvangen tot 14.760 dollar (13.900 euro) per persoon.

