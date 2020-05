‘Autofabrikant Renault met de ondergang bedreigd’: Franse minister luidt de noodklok

Le Maire voegde eraan toe dat de autofabrikant niet alleen zijn hand moet ophouden voor financiële steun, maar ook zelf er alles aan moet doen om zich snel aan de veranderende marktomstandigheden aan te passen. Volgens Franse media is Renault van plan om vier autofabrieken in Frankrijk te sluiten. Maar de minister vindt dat Renault de grootste fabriek, in Flins, beslist niet mag sluiten en dat Renault ervoor moet zorgen dat in Frankrijk zoveel mogelijk banen behouden blijven. Tegelijkertijd moet Renault een stevige concurrent blijven voor andere automerken, betoogt hij.

“Ja, Renault zou van de markt kunnen verdwijnen,‘’, waarschuwde Le Maire. Maar hij voegde eraan toe dat topman Jean-Dominique Senard hard werkt aan een nieuw, strategisch plan en dat Renault daarbij op de steun van de Franse regering kan rekenen. Le Maire heeft echter tegenover de Franse krant Le Figaro verklaard dat hij nog niet zijn handtekening heeft gezet onder een lening van 5 miljard euro voor Renault. Hij zegt daarover nog steeds in gesprek te zijn met het bedrijf. De Franse regering heeft er meermaals op gehamerd dat Franse autofabrikanten meer auto's in Frankrijk moeten gaan produceren, en minder in het buitenland. De regering eist dat zelfs, in ruil voor financiële ondersteuning. Verder wil de regering dat de fabrikanten meer milieuvriendelijke auto's met minder uitlaatgas op de markt brengen.

Renault was in de afgelopen jaren een van de meest verkochte automerken in Nederland en de Renault Clio was zelfs de meest verkochte personenauto. De Franse autofabrikant is in een alliantie verbonden met de Japanse merken Nissan en Mitsubishi. Naar verluidt komt deze alliantie aanstaande woensdag met een omvangrijk plan voor herstructurering. Ook Nissan heeft de wereldwijde autoverkoop de afgelopen maanden zien instorten. Nissan overweegt wereldwijd 20.000 banen te schrappen, met name in Europa.