Autofabrikant Spyker heeft moeite om huur te betalen

Vraag & Antwoord Nieuwe lampen leiden wel degelijk tot verblin­ding

15:00 De ANWB zegt geregeld klachten te krijgen van leden die verblind worden. Een ANWB-expert meende dat we maar moeten wennen aan de zee van ledlicht. Hij heeft gelijk dat de ‘overstraling’ door xenon- en led-licht bij ouderen te maken kan hebben met het ouder worden van de ooglens. Toch hebben ook veel jongeren met heldere ooglenzen last van xenon-koplampen. Led maakt het er niet beter op en regen al helemaal niet. Ouderen die geopereerd zijn aan staar en daardoor net zulke kraakheldere lenzen hebben als een 20- à 30-jarige, klagen hier net zo hard over. Verbeterd zicht voor de autobestuurder dankzij xenon/ledlicht leidt toch echt tot verblinding van andere weggebruikers. Tot op heden is nooit goed uitgezocht in hoeverre dit het netvlies kan beschadigen. Overigens helpt een bril met gele glazen. -Fokke Postema, oogarts