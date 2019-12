Automagnaat Ghosn ontvlucht Japan ondanks huisarrest: ‘Hij moet dat zonder paspoort hebben gedaan’

UpdateVoormalig topman Carlos Ghosn van autobedrijven Nissan en Renault, die in Japan wordt vervolgd voor miljoenenfraude en belastingontduiking, is ondanks zijn Japanse huisarrest naar Libanon gereisd. Dat bevestigen Libanese overheidsbronnen tegenover persbureau AFP. Hoe hij uit Japan is vertrokken, is niet bekend.

Het is onduidelijk of hij het Aziatische land is ontvlucht, daar lijkt het wel op. Ghosn werd streng bewaakt. Ook waren zijn paspoorten afgepakt. Ghosn, die in Brazilië werd geboren, groeide op in Libanon en heeft nog steeds een Libanees paspoort. Een goede vriend van Ghosn, Ricardo Karam, bevestigde zijn aankomst in Beiroet. ,,Hij is thuis’’, aldus Karam tegen AP. ,,Het was een groot avontuur.’’

De advocaat van Ghosn reageerde ontzet tegenover persbureau Reuters. Het vertrek van Ghosn kwam voor hem als een complete verrassing. ,,Ik heb alle drie zijn paspoorten in bezit, die kan Ghosn echt niet gebruikt hebben. Hiermee schendt hij de voorwaarden van zijn huisarrest, dat is zeker.’’

Fraude

De 65-jarige Ghosn zat al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar de laatste maanden mocht hij zijn rechtszaak in huisarrest afwachten. Als onderdeel van dat huisarrest mocht hij geen contact hebben met zijn vrouw, die ook van Libanese afkomst is. In november kon hij haar zien in het bijzijn van een advocaat.

De gevallen automagnaat ontkent de zware aantijgingen tegen hem. Hij klaagt al langere tijd dat er sprake is van een complot tegen hem. Hij zou echter geen vertrouwen hebben in het Japanse rechtssysteem. In een verklaring zegt hij dat hij niet is gevlucht voor het rechtssysteem, maar dat hij aan onrecht is ontsnapt.

,,Het Japanse rechtssysteem heeft mij de basale mensenrechten ontzegd. Het was een schaamteloze minachting voor de wettelijke verplichtingen die ze hebben’’, aldus Ghosn. ,,Ik ben nu in Libanon en zal niet langer worden vastgehouden in het corrupte Japanse rechtssysteem. Ik kan eindelijk weer normaal communiceren met de media en daar kijk ik naar uit.’’

