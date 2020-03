Automarkt stort in door coronavirus: Volkswagen verkoopt een kwart minder auto's

De wereldwijde verkoop van de Volkswagen Groep was in februari 24,6 procent minder dan in dezelfde maand een jaar geleden. In China verkocht Volkswagen zelfs bijna driekwart (74 procent) minder auto's. Het concern wijt deze daling aan de crisis door het coronavirus. Cijfers over de maand maart, waarin het virus zich nog veel verder over de wereld verspreidde, heeft Volkswagen nog niet bekendgemaakt. Het concern verwacht dat de situatie zich halverwege dit jaar zal stabiliseren.

Niet alleen de handel, ook steeds meer autofabrieken komen in de problemen. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) maakte woensdag bekend vier autofabrieken in Italië stil te leggen. De fabrikant zei hiermee de verspreiding van het coronavirus tegen te willen gaan. Ook zou de werkvloer worden aangepast, opdat fabrieksarbeiders voortaan op grotere afstand van elkaar kunnen werken. Een fabriek van Lamborgini is inmiddels ook gestopt met de productie.