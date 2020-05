Automobilist aangehouden met voertuig dat tijdens het rijden van kenteken kan wisselen

161 kilometer per uur in de bebouwde kom: Belgische politie flitst chauffeurs met krankzinni­ge snelheden

15:18 ,,Snelheidscontroles blijven nodig”, concludeert de politie in het Belgische Gent. Bij snelheidscontroles werd afgelopen week onder andere een automobilist geflitst die 161 km/u reed in de bebouwde kom, waar net als in Nederland maximaal 50 km/u is toegestaan. Op één avond betrapte de politie vijf chauffeurs die meer dan het dubbele van de toegestane snelheid reden.