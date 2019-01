Automobilist moet meer ‘groene’ benzine tanken, vindt het kabinet

Tankstations met infrastructuur voor maar één soort benzine blijven vrij in de keuze wat zij aanbieden. De ministerraad heeft met deze plannen ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. In het regeerakkoord is het streven opgenomen dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.