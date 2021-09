Automobilisten laten gloednieuwe miljoenentunnel links liggen: ‘Loopt nog niet echt storm’

Te­sla-bestuurder vindt dat hij harder mag rijden op snelweg: ‘Ik stoot niets uit’

27 september Hij had een geldige reden om harder te mogen rijden dan was toegestaan op de snelweg, vond een Tesla-bestuurder maandagochtend in Flevoland. Een motoragent hield hem staande na twee snelheidsmetingen.