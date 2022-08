Automobilisten lopen in Frankrijk risico op onterechte bekeuringen

Waar in Nederland de maximumsnelheid eerder verder omlaag dan omhoog zal gaan, mag je in Frankrijk sinds kort op veel plaatsen juist harder rijden dan voorheen. Op D-wegen in maar liefst 45 departementen is de maximumsnelheid verhoogd van 80 km/uur naar 90 km/uur of gebeurt dit binnenkort. Op zich fijn nieuws voor wie op vakantie is of gaat in het Franse land, maar de verandering blijkt niet vlekkeloos te verlopen.