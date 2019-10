Autotest BMW 530e: groter bereik met nieuwe batterijen

BMW 530e (252 pk/185 kW), vanaf €64.548

BMW heeft zijn plug-in hybride 530e van een nieuw accupakket voorzien. Er kan nu meer stroom in en dat leidt tot een groter rijbereik – puur elektrisch – tot 64 kilometer. Ver genoeg voor de gemiddelde rit die de Nederlandse automobilist dagelijks maakt, alhoewel natuurlijk lang niet voldoende voor de echte kilometervreter. Helaas is dat dan weer wel degene die doorgaans een BMW uit de 5 Serie koopt. Hoe dan ook, deze hybride is meer dan ooit een aantrekkelijk alternatief voor diesel, de brandstof die al een tijdje in het verdomhoekje zit en daar ook niet meer uit lijkt te komen.

Enig nadeel van deze plug-in is dat hij uitsluitend als sedan wordt geleverd en niet als stationwagon, nog altijd een zeer geliefde carrosserievorm bij zakelijke rijders. Al is de BMW 5 Serie ook als sedan een ruime auto. Op de achterbank hebben twee volwassenen meer dan genoeg plek, maar een derde heeft last van de grote tunnel in de vloer.

De 2,0 liter grote viercilinder benzinemotor en de elektromotor maken de BMW bliksemsnel. Mooi ook dat deze plug-in hybride (testverbruik 1 op 16,8) volledig elektrisch ook nog altijd een topsnelheid heeft van 140 km/u. Op de snelweg kan hij dus ook elektrisch moeiteloos mee met het overige verkeer.

Het gewicht (1845 kg) laat zich soms gelden in het weggedrag. Je voelt het soms in de besturing en in de manier waarop de auto reageert in bochten of bij snelle koerswisselingen. Al vertoont de 530e wel degelijk een stabiele wegligging, hij mist de uitdagende dynamiek die we van andere BMW-modellen kennen. Deze BMW lijkt vooral afgestemd op comfort en daar is natuurlijk niks mis mee voor een kilometervreter.

PLUS

+ Flinke actieradius op stroom.

+ Elektrische topsnelheid 140 km/u.

+ Comfortabel.

MIN

- Gewicht beïnvloedt weggedrag.

- Niet als stationwagon leverbaar.

- Hoge prijs.

EINDCIJFER

8,1

CONCLUSIE

De dure, maar bijzonder comfortabele BMW 530e is stil, vooral als hij elektrisch rijdt, en ook snel. Jammer dat zijn gewicht soms de rijdynamiek in de weg zit en dat hij niet als stationwagon verkrijgbaar is.

EXTRA TESTNOTITIES

Een aanhanger of caravan trekken? Dat kan je met deze stekker-hybride wel vergeten.

De extra bagageruimte van een stationwagon zou extra welkom zijn omdat de batterijen in deze sedan iets van de bagageruimte afsnoepen. Met zijn 410 liter valt nog goed mee te leven, maar toch. Dezelfde BMW zonder hybride-aandrijving biedt 530 liter.

Da’s handig: de laadkabel heeft een eigen opbergplek onder de vloer van de bagageruimte.

Betere batterijen in plug-in hybrides zorgen ervoor dat deze auto’s steeds verder komen op hun elektrische aandrijfkracht. Daarmee zijn ze een interessant alternatief voor een volledig elektrische auto. Immers, als de batterijen leeg zijn, kan je op benzine nog heel lang doorrijden. Of je tankt hem snel weer vol. Bovendien is een volledig elektrische auto in de regel nóg duurder. Maar ja, voor wie volledig CO2-neutraal wil rijden, blijft elektrisch natuurlijk de enige optie.

De batterijen in deze BMW zijn niet groter geworden, maar de capaciteit van de lithium-ion-accu nam toe van 9,2 naar 12,0 kWh. Daardoor komt hij verder op stroom.

De 2,0 liter grote viercilinder benzinemotor en de elektromotor leveren samen een systeemvermogen van 252 pk (185 kW) en een koppel (trekkracht) van 420 Nm. Daarmee trekt de BMW in slechts 6,1 seconden op vanuit stilstand naar 100 km/u en heeft hij een topsnelheid van 235 km/u.

Met een theoretisch verbruik van 1,7 liter benzine op de 100 km (1 op 58,8) en een CO2-emissie van slechts 38 g/km past deze stekker-BMW probleemloos in een bedrijf dat zich als milieuvriendelijk wil etaleren.

Overigens is deze plug-in hybride voor het eerst ook als vierwielaangedreven BMW 530e xDrive Sedan leverbaar. Die komt puur elektrisch minder ver: maximaal 57 kilometer. En hij heeft ook een iets hoger benzineverbruik van (fabrieksopgave) 1,9 l/100 km (1 op 52,6) en een CO2-uitstoot van 44 g/km.

De prijzen van de BMW 530e, die uitsluitend als sedan verkrijgbaar is, beginnen bij €64.548. Met vierwielaandrijving (xDrive) kost hij €68.447.

De geteste auto heeft geen 4x4 maar is wel voorzien van een flink aantal pakketten en opties: leren bekleding (€3203), Audio Media Pack (€1250), Parking Pack (€394), Safety Pack (€995), M Sport Plus Pack (€2995), Automaatbediening op het stuur (€160), stuurverwarming (€288), elektrische kofferdekselbediening (€640), Comfort Access (€961), automatische soft close-portieren (€695), M Sportpakket (€3995), stoelverwarming voor en achter (€427), interieurlijsten met zwarte pianolak (€480), Individual leeslampjes achterin (€407), 4-zone klimaatregeling (€587), geurverstuiver (Ambient Air Pakket, €374), stoelmassage (€1175), ski-hoes (€182), keramische afwerking van sommige bedieningselementen (€640), elektrische glazen schuif/kanteldak (€1335), zonnescherm achter (€640), stoelventilatie voorin (€908), Driving Assistent Plus (€1729), Parking Assistant Plus (€508), 12 Volt aansluiting (€64), gebarenbediening (€321), cd-speler (€106) en een Harman Kardon surround-audiosysteem (€640). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €90.647.

