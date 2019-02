Autoverkopen kelderen door groei private lease en hogere bijtelling e-wagens

De forse daling zit hem vooral in de aankoop van gewone personenauto’s, niet in bedrijfswagens. Nederlanders kiezen steeds vaker voor een private geleasde auto, ziet BOVAG. ,,Dat is de manier om een spiksplinter nieuwe wagen op de oprit te hebben, zonder ineens tien- tot twintigduizend euro op tafel te moeten leggen,” zegt woordvoerder Tom Huyskens.



Voordeel is ook dat onderhoud is inbegrepen, alleen benzine zit niet in de leaseprijs. ,,In advertenties zie je fabrikanten er steeds meer mee adverteren. Ze vermelden alleen nog de maandelijkse leaseprijs en niet meer de nieuwprijs.”



Zeker voor kleine auto's waarmee minder dan 10.000 km per jaar wordt gereden, is private lease aantrekkelijk. ,,Die kosten minder dan 200 euro per maand. Voor de meeste Nederlanders voldoen zulke boodschappenwagentjes prima.”



Een andere reden voor de gedaalde registraties is dat veel mensen in december nog snel een elektrische Jaguar of Tesla hebben aangeschaft. Dit vanwege veranderde fiscale wetgeving: sinds vorige maand geldt de 4 procent bijtelling enkel voor de eerste 50.000 euro. Daarboven rekent de Belastingdienst met 22 procent bijtelling.