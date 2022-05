Bedrijf rijdt weg kapot en mag op kosten van belastingbetaler alles opknappen: ‘Daar vind ik wat van’

Jarno ziet zijn geliefde camperbus in vlammen opgaan: ‘Mijn hart doet pijn’

Het nieuws ging vanmorgen heel snel rond in Oldebroek. De camperbus van Jarno Bastiaan (47) werd veel herkend van de foto's waarop het busje in brand stond langs de kant van de weg. ,,Ik kreeg heel veel berichtjes met de strekking ‘gecondoleerd met je busje’. De liefde stroomde door mijn telefoon.’’ En dat kon Jarno wel even gebruiken, want het huilen stond hem nader dan het lachen.

5 mei