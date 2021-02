‘Bel de wouten!’: het bijzondere verhaal achter de videohit over gladheid

Video Laatste groet met 100 alarmlich­ten aan plotseling overleden verkeers­lei­der Freddy (50)

4 februari Het is een indrukwekkend saluut. In stilte ontsteken donderdagavond, klokslag zes uur, honderd voertuigen tegelijk de alarmlichten op de parkeerplaats van de Meubelboulevard in Almelo. Als laatste groet aan de plotseling overleden verkeersleider Freddy Korte (50). ‘Hij was een vriendelijke duizendpoot.’