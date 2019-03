Belg rijdt 22 km/u te snel en krijgt boete van 192.000 euro

De snelste Italiaanse sportwagen is elektrisch

5 maart De snelste sportwagen ooit in Italië gebouwd is een elektrische auto. De Pininfarina Battista werd vandaag op de autoshow in Genève gepresenteerd. Het is de eerste auto van Automobili Pininfarina en met zijn 1.900 pk vestigt de nieuwe fabriek meteen een Italiaans record.