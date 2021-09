België: gratis rijbewijs voor werkloze Walen

Het gaat om een tweede fase van het in 2020 opgestarte experiment, waarmee Wallonië werkzoekenden een betere kans hoopt te geven op de arbeidsmarkt. Aanvankelijk was de ‘Passeport Drive’ alleen bedoeld voor het behalen van een rijbewijs B (voor personenauto's), maar nu kunnen werklozen ook gratis een bromfietscertificaat halen.

De achterliggende gedachte is dat werklozen zich mogelijk geen auto kunnen veroorloven, ondanks dat ze wel hun rijbewijs hebben gehaald. Aangezien een bromfiets eerder haalbaar is, zouden de kansen van de werkloze Walen op de arbeidsmarkt hiermee verder toenemen. Aan het gratis behalen van het auto- of bromfietsrijbewijs is wel een aantal voorwaarden verbonden.