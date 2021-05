België krijgt ‘groene flitspalen’ om oprukkende roetfilterfraude in te dammen

Veel automobilisten kiezen er volgens de Belgische overheid voor om het roetfilter onder hun oude diesel niet te laten vernieuwen wanneer deze stuk gaat. Ze laten het filter gewoon verwijderen. België wil deze ‘uitstootfraudeurs’ vervolgen en heeft daartoe inmiddels een aantal tests afgelegd met ‘ecologische flitspalen’.



Uit een onderzoek in opdracht van Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Omgeving, blijkt dat een kleine groep van deze fraudeurs veel milieuschade veroorzaakt. Het gaat ook om vrachtwagens waarvan de katalysator niet werkt door fraude met AdBlue - een stof om de katalysator te laten werken. Maar ook oude dieselmotoren, van voor 2019, stoten volgens haar veel meer stikstofoxiden uit dan de fabrikanten beloven.



Het bestrijden van dit soort fraude kan de uitstoot van schadelijke stoffen volgens de minister met respectievelijk 40, 70 en zelfs 80 procent terugdringen. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van een innovatief meetprogramma met sensoren op de openbare weg op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Op die manier werd de uitstoot van 200.000 voorbijrijdende voertuigen gemeten. De ‘groene flitspalen’ zullen in eerste instantie worden gebruikt in Brussel en in de haven van Antwerpen, zo meldt VRT NWS.