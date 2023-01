Belgisch Kamerlid installeert draaiende nummerplaat op zijn auto

Toegang tot gereserveerde parkeerplaatsen

Systeem gekocht op eBay

Freilich vond uiteindelijk een systeem op eBay waarmee hij zijn nummerplaat kan laten draaien. ,,De bijgevoegde disclaimer stelde wel dat het systeem enkel bedoeld was om tijdens autoshows te gebruiken. Ik ging daarom even te rade bij een aantal mobiliteitsjuristen en vroeg hen of ik zo’n systeem mocht installeren”, aldus Freilich.

Volgens hen was het systeem legaal wanneer de voorste en de achterste plaat identiek zijn en wanneer de nummerplaat niet tijdens het rijden - of nog erger, tijdens een trajectcontrole - wordt veranderd op de openbare weg. Het wisselen van nummerplaat is voor Freilich nu een fluitje van een cent. “Eén druk op de knop en het is gefikst!”, klinkt het.