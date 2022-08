Belgische automobilist rijdt bewusteloos 25 kilometer door met cruisecontrol en Lane Assist

Mijn Allessie De pick-up van Thorsten is weliswaar oud maar verre van versleten

Een Chevrolet 3200 Longbed was de gedroomde pick-up van de 54-jarige timmerman Thorsten Ingenkamp. Zo’n klassieke werkauto zou perfect bij hem passen. Twee jaar terug vond hij het exemplaar wat hij in zijn hoofd had. Eentje met een uitstekende carrosserie die hij op het oog ‘oud’ liet maken.

