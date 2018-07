Bellende automobilist voor schut gezet

Het systeem is tevens een soort digitale schandpaal doordat ook medeweggebruikers zien dat in de auto voor hen een mobiele telefoon wordt gebruikt tijdens het rijden. Momenteel worden drie systemen getest in Norwich, maar als de test slaagt, worden de borden mogelijk wereldwijd geïntroduceerd. Landen als Argentinië, Slovenië en Nieuw-Zeeland hebben al interesse getoond. De technologie kan de auto's niet registreren of boetes afgeven. Ook kan het niet zien of de bestuurder zit te bellen of een medepassagier.