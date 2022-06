Benzineprijs naar hoogste niveau ooit: 2,504 euro per liter

3 euro?

Marktdeskundige Paul van Selms van United Consumers zegt dat ‘de prijzen eerder nog verder zullen stijgen of gelijk blijven dan dat ze opnieuw dalen’. Volgens hem zullen we moeten wennen aan een nieuwe realiteit. ,,3 euro per liter? Daar geloof ik niet in. Op termijn zullen de prijzen wel weer zakken en dik boven de 2 euro hangen. Vroeger vonden veel mensen prijzen net boven de 2 euro al hoog. Ik denk dat de conclusie nu is dat prijzen toen gewoon extreem laag waren.’’



Volgens inflatie-expert Bert Colijn van ING blijven de prijsontwikkelingen sterk afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. ,,Daardoor is het heel moeilijk om er een goed beeld van te krijgen, maar de prijzen zullen hoog blijven.’’ Hij verwacht dat de hoge prijzen zullen stabiliseren en niet direct verder zullen stijgen.