Benzineprijs stijgt naar nieuw record: 2,504 euro per liter

Pinkster­druk­te op de weg: files door terugke­rend vakantie­ver­keer en dagjesmen­sen

De drukte op een aantal Nederlandse wegen door terugkerende vakantiegangers en mensen die op deze tweede pinksterdag naar de dierentuin, een attractiepark of een andere recreatieve bestemming zijn gegaan, neemt sinds 16.00 uur af. Vandaag stond er verspreid over het hele land ruim 130 kilometer file, aldus de ANWB. Veel dagjesmensen trokken vandaag richting winkelcentrum de Mall of the Netherlands in Leidschendam, wat leidde tot eindeloos getoeter, filerijden en boze bewoners.

6 juni