Benzinestations sluiten voor beter milieu, logisch of onnodig pestgedrag?

Autovakan­tie naar Groot-Brittannië erg populair, Stena Line moet soms nee verkopen

Enorme drukte op Schiphol, torenhoge tarieven voor autohuur: we gaan deze zomer massaal op autovakantie. Bij Stena Line in Hoek van Holland weten ze er alles van. De ferry naar Harwich is vaker dan gebruikelijk stijf uitverkocht. Ook garagehouders hebben hun handen meer dan vol aan vakantiegangers, die last minute een grote beurt voor hun voertuig willen.

6 augustus