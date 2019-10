Beroemde Porsche-tuner onthult volgend jaar eigen supercar

Hond rijdt bijna een uur in bumper mee met auto na aanrijding

21:26 In New York heeft een hond maandagochtend op bijzondere wijze een aanrijding overleefd. Het beest werd geraakt door een auto en belandde in de bumper van de wagen. Pas na 45 minuten rijden kwam de bestuurster erachter dat ze een ongewilde passagier had.