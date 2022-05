Beruchte extreem drukke ringweg van Parijs op de schop: ‘Grijze stroken worden groene zone’

Hij is 35 kilometer lang, er rijden meer dan 1 miljoen auto’s per dag, automobilisten staan er altijd wel ergens toeterend en scheldend vast, en het stinkt er naar uitlaatgassen: de périphérique , de beruchte ringweg van Parijs. Een ergernis voor veel bewoners en een trauma voor nogal wat toeristen. Die weg van twee keer vier rijbanen moet de komende jaren volledig op de schop.

Dat is het voorstel van de socialistische burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. ,,We gaan die grijze rijstroken tussen nu en 2030 veranderen in een groene zone’’, zei Hidalgo bij de presentatie van haar plannen.

Er moeten 70.000 bomen worden geplant op tien hectare rond de ringweg. Het aantal rijstroken gaat omlaag van naar twee keer drie, waarbij één rijstrook aan iedere kant exclusief bestemd is voor bussen en carpoolers.

Op die manier moet het aantal automobilisten in de stad verder worden teruggedrongen. Eerder besloot Hidalgo al op grote schaal busbanen en fietspaden aan te leggen. De vergroening rond de ringweg moet ook zorgen voor een beter leefklimaat voor de 500.000 mensen die langs het traject wonen.

Giftige stoffen

Het is al langer bekend dat de luchtvervuiling in de Franse hoofdstad soms zeer ernstig is, mede door het drukke verkeer. Uit onderzoek vorig jaar bleek dat 60.000 inwoners van Parijs en omstreken zijn blootgesteld aan hoeveelheden giftige stoffen in de lucht die hoger liggen dan is toegestaan. Een van de grootste boosdoeners: het verkeer op de ringweg.

Volledig scherm Schets van hoe de nieuwe ringweg eruit moet komen te zien. © AFP

Toch wordt niet alom juichend gereageerd op de nieuwe groene plannen met de périphérique. De afgelopen jaren stelde burgemeester Hidalgo ook al voor van het gebied rond de Champs-Élysées een stadspark te maken. Dat plan bleek te ambitieus en is stilletjes ten grave gedragen. Alleen de trottoirs worden gemoderniseerd en er komen wat plantjes bij.

Politie niet blij

Het ringwegplan van Hidalgo werd al vóór de officiële presentatie onder vuur genomen, nota bene door de politie. De rijstroken zijn namelijk van ‘nationaal belang’ en cruciaal voor veiligheidsdiensten. Zo ligt bijvoorbeeld het Franse ministerie van Defensie aan de ringweg. Burgemeester Hidalgo mag daarom helemaal niet alleen beslissen over aanpassingen, liet de hoofdstedelijke politie weten.

Het meningsverschil gaat ook over de ‘exclusieve rijstrook’. Die mag in 2024 gebruikt worden door deelnemers en betrokkenen van de Olympische Spelen zoals het Parijse stadsbestuur wil, zegt de politie. Maar daarna is alles nog onzeker. Hidalgo zal eerst overleg moeten voeren met de politie en het regionale bestuur.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: